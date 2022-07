Turcos avançam que médico do Galatasaray viajou até Portugal para examinar Seferovic

O médico do Galatasaray, Yener Ince, viajou até Portugal para fazer um check-up médico de Seferovic, de acordo com vários relatos da imprensa turca.Tal como Record noticiou, o acordo entre o clube de Istambul e o Benfica para o empréstimo do avançado está prestes a ser finalizado, com o Galatasaray a assumir os encargos salariais do jogador. De acordo com as nossas informações, está em negociação uma cláusula de compra obrigatória de 2,5 milhões de euros, sendo que imprensa turca fale em 3,5 M€ se o suíço fizer 15 jogos.No entanto, nesta altura, o Galatasaray também quererá estar convicto da disponibilidade física do jogador, que na última época teve de lidar com vários problemas físicos.De resto, Seferovic é um dos dez jogadores que faz parte da lista de dispensas do Benfica e nem sequer teve minutos na pré-temporada.