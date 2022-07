Turcos dão Seferovic como certo no Galatasaray

A emissora turca TRT Spor adianta que Benfica e Galatasaray já chegaram a acordo para a transferência de Haris Seferovic para o conjunto de Istambul. De acordo com a informação avançada, o avançado suíço, de 30 anos, será cedido por uma época, ficando o Gala com uma opção de compra no valor de 3,5 milhões de euros. Quanto ao salário, será pago na totalidade pelos turcos.Ainda segundo a TNT Sport, Seferovic irá em breve efetuar exames médicos e irá de seguida para a Áustria, onde o Galatasaray se encontra a fazer um estágio de pré-temporada. Ali irá encontrar Sérgio Oliveira, um velho conhecido dos clássicos diante do FC Porto.Com a chegada do avançado suíço, refira-se, o clube de Istambul deverá avançar para a rescisão com o senegalês Mbaye Diagne.