Turcos dizem que Rui Costa ofereceu trio ao Galatasaray

O jornal turco 'Fotomaç' adianta que o diretor desportivo do Galatasaray esteve recentemente em Lisboa reunido com Rui Costa, numa conversa na qual terá demonstrado o interesse do clube turco em contratar Florentino Luís. Nesse mesmo encontro, do qual Cenk Ergün saiu com boas perspetivas de contratar o médio, o presidente encarnado terá aberto a porta à saída de mais três jogadores para o conjunto turco: Pizzi, Haris Seferovic e André Almeida.O portal turco refere que Rui Costa terá dito a Ergün que nenhum desses três jogadores será opção para o treinador na nova temporada (os turcos erradamente dizem que o treinador é Rúben Amorim e não Roger Schmidt) e que as suas saídas seriam até facilitadas. Nesse sentido, o 'Fotomaç' refere que dos três aquele que terá mais chances de agradar ao Gala é André Almeida, especialmente porque o técnico Okan Buruk está efetivamente no mercado em busca de um lateral direito. Quanto aos outros dois nomes, é referido que Ergün irá apresentar um relatório detalhado ao técnico, que depois dará luz verde a uma eventual investida.Refira-se que Pizzi atuou na época passada no futebol turco, ao serviço do Basaksehir, ao passo que Seferovic está em negociações com o Besiktas.