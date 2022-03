Turcos garantem que águias já falaram com jovem guarda-redes Berke Özer

O guarda-redes Berke Özer é tido como possível reforço do Benfica já a partir da próxima época. O jornal turco 'Haber Global', através do jornalista Sercan Hamzaoglu, noticiou que o jovem, de 21 anos, já se reuniu com as águias com vista à possível mudança para a Luz a partir do verão.Özer tem contrato com o Fenerbahçe, onde alinha o português Miguel Crespo, mas este termina em junho próximo e, por isso, já pode rubricar um novo vínculo com qualquer clube.O futebolista chegou ao 'Fener' em 2018, a troco de 2,5 milhões de euros, proveniente do Altinordu. Nas últimas duas épocas esteve na Bélgica, emprestado ao Westerlo.Esta época conseguiu impôr-se na corrida ao lugar na baliza dos turcos e já fez 20 encontros oficiais, consentindo 20 golos.