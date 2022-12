'Tuttosport' adianta que a Juventus tem três jogadores na mira: um deles é Gonçalo Ramos

Os três golos de Gonçalo Ramos à Suíça, pela seleção portuguesa, colocaram o Mundo a falar do jovem dianteiro formado no Benfica. Contudo, o jornal 'Tuttosport' garante que o futebolista natural de Olhão é há muito observado pela Juventus.Além de Ramos, há dois jogadores que os 'olheiros' da Juve apreciaram no Campeonato do Mundo: os norte-americanos Yunus Musah (médio), do Valencia, e Timothy Weah (avançado), Lille.Refira-se que, em junho último, o mesmo jornal adiantou o interesse da Roma, de José Mourinho, nos préstimos do dianteiro formado no Seixal.O jogador tem contrato até junho de 2025 e está blindado por uma cláusula de 120 milhões de euros. Como o nosso jornal adiantou , a SAD encarnada pretende renovar o vínculo do jovem formado no Benfica.