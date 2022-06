'Tuttosport' garante que Gonçalo Ramos está entre os desejos de Mourinho na Roma

'Mou' quer mais um avançado no plantel para ser concorrente direto de Tammy Abraham, titular absoluto na posição desde que chegou há um ano proveniente do Chelsea. A 'pérola do Benfica', como escreve o jornal transalpino, encaixa no que o Special One pretende tal como o capitão do Torino, Andrea Belotti. Em abril, já o 'Corriere dello Sport' garantia que os giallorossi eram um pretendente a sondar o avançado, sendo que a transferência poderá agora mesmo ir para a frente.No caso de Ramos, tal como Record já adiantou , a SAD benfiquista espera encaixar 40 milhões de euros com o internacional português sub-21 que deu o 'salto' em 2021/22, nas mãos de Nélson Veríssimo, contabilizando na época oito golos em 46 encontros oficiais.O jogador algarvio, de 21 anos, formado no Seixal, tem contrato até 2024 e uma cláusula de 120 milhões de euros.