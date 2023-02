TVI adianta que Ministério Público acredita que o Benfica 'comprou' acesso à Champions ao Moreirense

A 13 de maio de 2018, o Benfica estava já arredado das contas do título nacional mas entrou em campo a precisar de não escorregar, correndo o risco de ver o Sporting ganhar a luta pelo 2º lugar que garantia o acesso à 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.As águias cumpriram a sua tarefa - ao contrário dos leões, vencendo por 1-0 na Luz, com golo solitário de Jonas ao minuto 51. Esse castigo máximo está sob suspeita, segundo adianta a TVI. De acordo com a estação de Queluz de Baixo, o Ministério Público acredita que a mão na área de Alfa Semedo poderá ter sido premeditada, até porque o médio luso-guineense foi recomprado pelas águias semanas depois.A 3 de julho de 2018, as águias confirmavam o regresso do jogador que acabou a formação de encarnado e havia passado aquela época no Moreirense. Com Rui Vitória, fez 16 jogos oficiais depois de o Benfica ter desembolsado 2,5 milhões de euros para pagar 50 por cento do passe de Alfa Semedo.O 2º lugar das águias valeria, mais tarde, com a qualificação para a fase de grupos da Champions, um bolo de 43 milhões de euros por parte da UEFA.Segundo o MP, havia uma dependência do Moreirense em relação ao clube da Luz. Sob suspeita também está a transferência de Chiquinho, comprado pelas águias em 2018 aos croatas do Lokomotiva para ser desde logo cedido aos cónegos.