TVI: Ministério Público investiga 12 jogos por suspeitas de subornos feitos pelo Benfica

O Ministério Público está a investigar 12 jogos onde suspeita que o Benfica tenha cometido crimes de corrupção desportiva, de acordo com a TVI, que teve acesso ao processo que junta vários casos em que o clube da Luz está a ser investigado. Sete desses 12 jogos são revelados pela estação televisiva (veja a lista abaixo).





O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) considerará que as águias pagaram aos adversários para 'facilitar' o jogo ou ao adversário de Sporting e FC Porto para que estes ganhassem aos rivais diretos na luta pelo título nacional, nomeadamente entre os anos de 2016 e 2019, altura em que Luís Filipe Vieira era o presidente do Benfica.De acordo com a mesma fonte, a investigação acredita também que os encarnados criaram uma dependência económica de vários clubes de menor dimensão face a transferências de jogadores com contrapartidas financeiras criando, na ótica do Ministério Público, um ambiente de favor, com implicações diretas nos resultados dos jogos.Marítimo-Benfica, 0-2, de maio de 2016







Rio Ave-Benfica, 0-1, maio de 2017











Boavista-Benfica, 2-2, maio de 2017











Benfica-Marítimo, 5-0, março de 2018











Benfica-Boavista, 5-1, janeiro de 2019











FC Porto-V. Setúbal, 1-1, março de 2017





Marítimo-Sporting, 2-1, maio de 2018