A televisão Tyc Sports avança que o River Plate quer Otamendi em 2023, ano em que o central argentino acaba o contrato com o Benfica. O jogador, de 34 anos, vai entrar agora na terceira temporada de águia ao peito depois de ter chegado à Luz em 2020, proveniente do Manchester City, em sentido inverso com Rúben Dias.A formação millonaria 'sonha' com um jogador que na Argentina se formou e jogou apenas no Vélez, antes de migrar para a Europa em 2010/11, mais precisamente para o FC Porto.Segundo a mesma fonte, o grande objetivo de Otamendi esta época é o Mundial do Qatar, onde será titular no centro da defesa da Argentina. Depois da prova que finda em dezembro, o River irá acompanhar o processo do experiente número 30 dos encarnados.