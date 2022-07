Tyronne Ebuehi deixa Benfica em definitivo e assina pelo Empoli

` '



Difensore classe 1995, arriva a titolo definitivo dal @SLBenfica pic.twitter.com/c66lz1Ubb0 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 5, 2022

O Benfica e o Empoli chegaram a acordo para a transferência definitiva do futebolista internacional nigeriano Tyronne Ebuehi, anunciaram os dois clubes. "O Empoli Football Club comunica ter adquirido ao Benfica os direitos desportivos de Ebuhei a título definitivo.O jogador assinou contrato até 30 de junho de 2025", lê-se em comunicado do 14.º classificado da última edição da Serie A. O defesa lateral direito de 26 anos já esteve em Itália na temporada transata, emprestado pelos encarnados ao entretanto relegado Veneza.Ebuhei foi contratado pelo Benfica na temporada 2018/19, proveniente do neerlandês Den Haag, sem nunca se impor no plantel principal, e foi emprestado uma primeira vez ao Twente, também dos Países Baixos, em 2020, antes de rumar ao campeonato transalpino.