Ucranianos apontam jovem Daniel Kivinda ao Benfica

A imprensa ucraniana, em particular jornalistas do canal de Youtube 'TaToTake', noticia que o avançado Daniel Kivinda pode chegar ao Benfica ainda este mês.Kivinda, de apenas 17 anos, alinha no Sport Club Dnipro, da Ucrânia, esperando ainda a estreia pela equipa principal. Nas duas últimas épocas, o dianteiro alinhou na equipa sub-19 e, em dezembro último, assinou um contrato profissional de três anos.Contudo, a mesma fonte garante que o conflito da Ucrânia pode jogar a favor das águias e Kivinda, internacional sub-18 pelo país-natal, pode transferir-se para a Luz nas próximas semanas.