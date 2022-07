Ucranianos apontam novo jogador brasileiro do Shakhtar ao Benfica

David Neres chegou ao Benfica procedente do Shakhtar Donetsk e há outro jogador que poderá rumar à Luz a partir da Ucrânia, segundo adianta a imprensa local. Maycon está neste momento emprestado pela formação dos mineiros ao Corinthians, de Vítor Pereira, e é apontado como possível reforço dos encarnados.Além do Benfica, o portal 'Sport', da Ucrânia, garantiu também que o médio brasileiro, de 25 anos, conta com abordagens de Itália e Inglaterra.Caso o Shakhtar chegue a acordo para a transferência em definitivo do jogador, a rescisão do empréstimo com o Timão está contemplada na cedência rubricada em abril entre as partes. Maycon chegou à Ucrânia em 2018/19 a troco de 6,6 milhões de euros, pagos precisamente ao Corinthians, emblema em que fez praticamente toda a formação e se estreou a nível sénior. Cumpriu duas temporadas e meia até sair, com o eclodir da guerra em território ucraniano.Em 2022, Maycon soma 19 encontros disputados pelo Corinthians e dois golos apontados.