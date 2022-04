Ucranianos garantem que Benfica fez uma proposta por Mykhailo Mudryk

Mykhailo Mudryk estará a ser seguido com atenção por parte do Benfica, segundo dão conta dois jornalistas ucranianos. Um deles, Sergey Bolotnikov, garantiu mesmo que as águias já apresentaram uma oferta pelo médio ofensivo do Shakhtar, de 21 anos apenas, que também pode jogar a ala."Uma das ofertas é do Benfica, mas ninguém confirmou que o Shakhtar está preparado para vender Mudryk", frisou através do canal de Youtube.Outro jornalista, Igor Burbas, garantiu que as águias não estarão sozinhas na corrida pelo jogador internacional sub-21 ucraniano e que o Brentford até poderá estar na dianteira para fechar o negócio."Os britânicos foram e continuam a ser os principais candidatos à compra do ucraniano. Os clubes já acertaram o valor do negócio. A transferência pode ser fechada numa semana", adiantou no canal de Telegram. Este interesse inglês já dura desde antes do início da invasão russa à Ucrânia e que suspendeu todos os campeonatos de futebol.Mykhailo Mudryk formou-se no Shakhtar Donetsk e ali evoluiu até chegar ao escalão sénior. Alinhou ainda no Arsenal Kyiv e no Desna. Em 2021/22, antes da época ser interrompida, somava 19 jogos oficiais, dois golos e nove assistências.