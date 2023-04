UEFA liberta lugares para a Champions: bilhetes para o Inter à venda na 2.ª feira

Este mês de abril será decisivo para o Benfica, tanto em termos internos como também na Liga dos Campeões. Após o clássico de hoje com o FC Porto o plantel nem terá tempo para respirar pois na próxima terça-feira os encarnados recebem o Inter na 1.ª mão dos 'quartos' da Champions. Nova enchente em perspetiva no Estádio da Luz, dada a intensa procura de bilhetes por parte dos adeptos.

Contudo, há uma nova esperança para quem não conseguiu uma entrada. Face à libertação de lugares regulamentares pela UEFA, a venda de bilhetes para o embate com os italianos vai reabrir na segunda-feira, às 10 horas, só a sócios com inscrições efetivadas até 16 de março. Já os adeptos do Inter devem adquirir os seus ingressos exclusivamente junto do clube visitante. Os acessos a outras zonas, que não a do visitante, poderão ser condicionados.