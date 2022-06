Ugurcan Çakir apontado à baliza do Benfica

Ugurcan Çakir foi durante o dia de ontem apontado pela imprensa turca ao Benfica. Ainda assim, segundo o nosso jornal conseguiu apurar, não houve qualquer contacto entre as águias e o jogador, bem como nenhuma proposta oficial junto do campeão Trabzonspor. O guarda-redes, de 26 anos, é o habitual titular da seleção da Turquia e terá vários clubes interessados nos seus serviços, ainda que tenha contrato válido até 2024. Formado no emblema com sede em Trebizonda, Çakir revelou-se uma das grandes figuras daquela equipa.





O guardião, de 1,91 metros, tem um valor de mercado de 18 milhões de euros, de acordo com os dados da plataforma 'Transfermarkt'.