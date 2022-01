Último dia do mercado no Benfica: tempo escasseia e emagrecimento está longe do esperado

O Benfica tinha como principal objetivo para o presente mercado de transferências a redução do plantel principal, mas esse desígnio deverá ficar longe do perspetivado. Foi assumido por Rui Costa, em entrevista à BTV, assim como por Nélson Veríssimo, em conferência de imprensa, que a meta era ver sair jogadores, mas para já, há apenas uma saída confirmada: Ferro. Os encarnados oficializaram o empréstimo do central ao Hadjuk Split já esta manhã.Durante os últimos dias, falou-se muito do possível regresso de Gedson ao Galatasaray, mas esse é um processo que tem sofrido vários altos e baixos e, nesta altura, o mais provável é o Benfica ter de encontrar um novo emblema para o médio. O jogador, de 23 anos, já há algum tempo que não trabalha sob as ordens de Nélson Veríssimo e a vontade do jogador é mesmo sair, mas é preciso esperar pelas próximas horas ou dias para ver o que sucede.Nas últimas horas, Darwin ganhou mais um interessado na Premier League: O West Ham. Depois do Newcastle, os hammers atacaram em força o uruguaio e está previsto um dia agitado no que diz respeito a este dossiê. As negociações avançaram e, para já, o clube da Luz está a resistir ao assédio dos ingleses, apesar dos valores interessantes. Contudo, mesmo que Veríssimo gostasse de ver sair um avançado, não pretendia que fosse Darwin. De qualquer forma, até então, Seferovic, Gonçalo Ramos e Yaremchuk não motivaram a apresentação de propostas interessantes.De salientar, ainda, que Helton Leite, o habitual suplente de Vlachodimos, pode também estar de saída da Luz. O guarda-redes tem uma proposta do Lorient. O penúltimo classificado do primeiro escalão do futebol francês, procura um novo dono para a baliza das águias e o brasileiro pode ser a solução.A saída de Seferovic e Taarabt, por exemplo, eram dois jogadores que se encontravam no lote de 'dispensáveis', mas até à data, ainda não há propostas interessantes pelos jogadores. O avançado recebeu uma oferta dos espanhóis do Mallorca, mas o negócio não viu a luz do dia e tudo indica que irá continuar de águia ao peito.(notícia atualizada às 11h10)