Último treino antes da viagem para Barcelona com cinco ausências

Benfica contou com 25 jogadores no treino desta segunda-feira, véspera do jogo com o Barcelona para a Liga dos Campeões.Diogo Gonçalves, Radonjic, Paulo Bernardo, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho foram as ausências. Já João Mário treinou normalmente (corrida e meinho) nos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social. Recorde-se que o médio estava em dúvida depois de ter contraído uma contusão lombar no jogo frente ao Sp. Braga e mantinha-se a treinar condicionado.De resto, e tal comoavançou na edição de ontem, o internacional português até pode rumar a Barcelona sem ter totais certezas sobre a sua aptidão para jogar . Jorge Jesus vê no médio uma peça basilar, daí que prefira esperar até às últimas horas antes da partida para tomar qualquer decisão.A importância do ‘20’ vê-se pelo tempo que já atuou. João Mário esteve em 20 das 22 partidas das águias esta época. É o sexto elemento com mais tempo de jogo (1498 minutos).