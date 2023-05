Últimos bilhetes para o Benfica-Santa Clara à venda apenas no site oficial das águias

O Benfica coloca hoje à venda os últimos bilhetes para o jogo de sábado, com o Santa Clara, um número de entradas que "depende dos lugares que sejam cedidos, para venda no mercado secundário, pelos sócios com Red Pass", informam os encarnados. Os ingressos estão à venda no site oficial do clube, entre os 25 e os 75 euros.Entretanto, a oferta de ingressos a valores inflacionados na denominada ‘candonga’ continua bastante intensa de forma a explorar a vontade dos adeptos em ver a possível festa do título. Só no ‘viagogo’, site de revenda de bilhetes para espetáculos, havia ontem à noite mais de 300 entradas, sendo que os valores pedidos chegavam aos 1.400 euros. Uma breve pesquisa noutros sites permite encontrar mais entradas à venda, mas sempre por valores bastante superiores ao oficial.