Um ano depois, "token" do Benfica chega ao mercado a 24 de julho a um euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O "token" do Benfica chega ao mercado a 24 de julho, às 12 horas, com um preço fixo de um euro por unidade, sendo que estará disponível na plataforma da Socios.com, a plataforma cripto responsável por este projeto e parceira do clube, informou a empresa em comunicado enviado ao Negócios.

Ao todo estarão disponíveis para um venda um total de 500 mil "fan tokens" do clube, através "de uma oferta incial de ‘fan tokens’ com número limitado, disponibilizados por um período determinado e a um preço fixo, com um valor de um euro por unidade", pode ler-se na nota.

As vendas começam às 12 horas de 24 de julho, sendo que nas primeiras 24 horas, as compras estão limitadas a um tecto de 100 ativos (e portanto 100 euros).

A Socios.com justifica esta decisão com a necessidade de "garantir que o maior número de fãs possa aceder a esta oportunidade".

No caso dos sócios será oferecido um "fan token" a cada sócio da SAD benfiquista. A aquisição deste criptoativo traz consigo a concessão de direitos a participar "em decisões relacionadas com o clube, como designs de kits ou músicas de celebração no estádio, através de sondagens".

Ao comprar este novo "token" haverá ainda a possibilidade de adquirir "camisolas autografadas a bilhetes VIP", através de um sistema de pontos associado.

"Os adeptos são recompensados com pontos XP e tokens de fidelidade (SSU) sempre que se envolvem com qualquer um dos vários recursos oferecidos na plataforma", acrescenta a Socios.com. Mediante o número destes pontos, maior a recompensa.

O anúncio ocorre mais de um ano depois de Domingos Soares de Oliveira ter informado que o clube iria lançar logo nesse verão um "fan token". Entretanto, em meados de maio, o co-CEO da SAD dos encarnados avançou que "em breve" haveriam "novidades sobre este assunto".

"Tivemos necessidade de aprovação pelo Banco de Portugal", explicou na altura Domingos Soares de Oliveira.

O co-CEO da SAD dos encarnados fazia referência ao facto de a Socios.com, parceira para a emissão do token benfiquista, ter realizado um processo de avaliação junto do Banco de Portugal sobre a necessidade de registo da plataforma no país.

Entretanto, o Negócios soube que o Banco de Portugal (BdP) notificou a Socios.com, informando de que, para já, a plataforma não terá de deter registo em Portugal nesta fase da sua operação. A decisão deixou assim campo aberto ao clube para avançar.



(Notícia atualizada às 14:57 horas).