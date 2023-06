Um brinde na renovação de Schmidt e Rui Costa feliz: «Estou ainda mais convencido que vamos ter sucesso»

Os bastidores do anúncio da renovação de Roger Schmidt, a 31 de março, foram divulgados no 6.º e último episódio da série 'Eu amo o Benfica', produzida pela Bplay, que divulgou imagens exclusivas da temporada em que a equipa conquistou o 38. Aquando da assinatura, Rui Costa usou da palavra antes de propor um brinde com champanhe Möet & Chandon. "Hoje é um dia muito feliz para mim, mas acima de tudo é um grande dia para o Benfica. Estou mais feliz hoje na renovação do contrato do que no dia em que Roger Schmidt veio para o Benfica. Na altura estava muito feliz porque tinha a plena consciência que íamos ter sucesso com ele, hoje estou muito mais convencido disso", afirmou o presidente dos encarnados.Antes de falar, Rui Costa comprovou estar bem disposto ao fazer uma brincadeira. "Eu falo em português e o Lourenço [Coelho] traduz para alemão", referiu, provocando uma gargalhada geral. Sobretudo quando o homem forte do futebol das águias proferiu uma frase com sotaque germânico e o técnico "desmascarou-o": "Isso não é alemão". Visivelmente satisfeito, o presidente brindou com o treinador acompanhado ainda de Luís Mendes, administrador da SAD, Nuno Costa, chefe de gabinete, Ricardo Lemos, diretor de comunicação do futebol profissional, e do advogado Marco de Angelis, amigo e empresário de Schmidt.