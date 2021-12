«Um conceito inédito no Mundo do desporto»: águias anunciam abertura da 'Barbearia à Benfica'

O Benfica anunciou esta sexta-feira a abertura da "Barbearia à Benfica", "um conceito inédito no mundo do desporto", sublinham as águias."A 'Barbearia à Benfica' apresenta-se, para já, com uma linha de produtos online e terá, em 2022, uma loja física onde será possível cortar o cabelo, a barba, o bigode e até fazer tatuagens. Para o lançamento da linha de produtos, a barbearia apresenta dois packs diferentes num par fragrâncias - o Fervor e o Sem Rival – fragrâncias inspiradas no hino do Clube. Estes packs são compostos por shampoo, gel de banho, condicionador e after shave, e estão disponíveis em www.barbeariabenfica.com, nas lojas do Sport Lisboa e Benfica, e em https://www.slbenfica.pt/pt-pt/loja estarão disponíveis a partir da próxima terça-feira, dia 14 de dezembro", pode ler-se no site das águias.