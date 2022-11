Um golo de crença e responsabilidade

Antes do encontro, Roger Schmidt disse que o Benfica tinha mais uma oportunidade para ganhar em Israel, depois de ter sofrido duas derrotas. Mas os encarnados não se limitaram a vencer: golearam e terminaram o grupo em primeiro lugar, o que vale o estatuto de cabeça-de-série no sorteio de segunda-feira. Tudo graças a um golo (o sexto) que resultou da crença da equipa e da confiança de João Mário.

"Depois do quinto golo, comentámos que mais um golo seria suficiente para chegarmos ao primeiro lugar. Passámos a mensagem aos jogadores e o João Mário assumiu a responsabilidade e marcou", relatou o técnico na sala de imprensa.

Sempre calmo e sereno, mesmo quando o Maccabi empatou de penálti, Schmidt, de 55 anos, só se tornou mais expansivo nos últimos golos e quando a subida à liderança se tornou possível. No final, no relvado, ainda explicou aos jogadores que o Benfica tinha mais golos fora do que o PSG. Para o alemão, "todos os jogadores foram a chave do triunfo". "Pensávamos que para passar em primeiro teríamos de ter mais pontos do que o PSG, mas os jogadores mostraram uma boa mentalidade e um bom espírito. Quando se faz seis jogos assim na fase de grupos da Liga dos Campeões, o primeiro lugar é merecido", frisou o treinador dos encarnados, acrescentando: "Os jogadores mereceram isto. Terminar em primeiro é importante especialmente para o clube. Estou muito feliz." Schmidt teve de substituir Gonçalo Ramos (tornozelo) e Aursnes (coxa esquerda) na primeira parte, ambos devido a lesão. "Não quisemos correr riscos", explicou Schmidt, que fez entrar Chiquinho e Musa.