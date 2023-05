«Um jogo que só deu Benfica, contra um Sp. Braga irreconhecível»: as reações à vitória das águias na Luz

falou com conhecidos adeptos do Benfica sobre a vitória dos encarnados no jogo com o Sp. Braga (1-0) , a contar para a 31.ª jornada da Liga Bwin."Uma vitória justa da melhor equipa, que quer ganhar o campeonato. Um jogo que só deu Benfica, contra um Sp. Braga irreconhecível. Esperava um adversário diferente, pois está a fazer uma grande época. Mas o Benfica foi superior em todos os aspetos"."O Benfica dominou o jogo todo, mas voltou a falhar apenas na eficácia. O Ramos podia ter feito dois golos – até para defender o próprio, devia ter saído ao intervalo – o Rafa e o João Mário também. Foi o jogo do título e agora podemos ir a Alvalade sem pressão"."Acho que o Benfica foi claramente superior ao Sp. Braga durante os 90 minutos e o 1-0 peca mesmo por escasso. Um 2-0 seria mais justo. Foi sem dúvida uma grande exibição do Benfica e, a partir de agora, faltam duas vitórias para o título".