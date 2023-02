Um "milagre" de "300 milhões em ano e meio": espanhóis e a "remodelação" feita por Rui Pedro Braz no Benfica

A 'Marca' dá, este domingo, destaque ao trabalho que Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, tem vindo a realizar no último ano e meio ao serviço das águias, sublinhando "os mais de 300 milhões de euros" que este já rendeu aos cofres do clube da Luz no que a vendas de jogadores diz respeito.A mesma publicação lembra a "crise institucional" pela qual o Benfica passou aquando da detenção de Luís Filipe Vieira e destaca o papel importante de Rui Pedro Braz - "o diretor desportivo milagre" -, que pegou num clube, dizem os espanhóis, "sem estabilidade nem dinheiro", fez uma "remodelação total" e acabou por chegar à fórmula que pretendia.De resto, o jornal espanhol dá grande ênfase às vendas que o Benfica tem realizado. "Braz vendeu Darwin Núñez ao Liverpool por 100 milhões de euros, Everton ao Flamengo por 16 M€, Yaremchuk por 17 M€ ao Club Brugge, além de outros como Waldschmidt, Nuno Tavares, Jota ou Gedson"."Apostou em gente jovem. Chegaram Enzo Fernández, David Neres, Bah, Aursnes, Tengstedt, Schjelderup ou Guedes, regressaram Florentino e Chiquinho, e afirmaram-se Gonçalo Ramos e António Silva. A venda de Enzo Fernández, por 121 milhões de euros ao Chelsea, não tardou em chegar. No total, cerca de 300 milhões de euros recebidos recentemente. Um processo que era para ser feito em três ou quatro anos e que acabou por se realizar... em um e meio", pode ler-se na publicação da 'Marca'.Rui Pedro Braz, recorde-se, tem sido associado ao Tottenham , numa negociação que está dependente do castigo de Fabio Paratici, diretor desportivo dos spurs.