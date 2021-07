Um onze errado: BTV engana-se em seis nomes

O primeiro onze que a BTV anunciou como escalado para defrontar o Almería estava com seis nomes errados.





O canal e as plataformas digitais do clube da Luz revelaram que Svilar, Gabriel, Chiquinho, Jota, Waldschmidt e Seferovic seriam titulares, o que acabaria por ser corrigido mais tarde, já perto do início do encontro.