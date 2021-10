Um passeio tranquilo: Imprensa germânica reage com naturalidade à goleada do Bayern

Triunfo robusto do Bayern no Estádio da Luz, frente ao Benfica (4-0), e a habitual frieza germânica na análise jornalística ao resultado dos bávaros em casa das águias.

Numa rápida visita aos principais jornais online do país entendemos que, para muitos, foi apenas mais um passeio da equipa de Munique nestas andanças europeias. Logo a começar pelo BILD, que puxa para título - "Bayern goleia mesmo sem o chefe", em alusão à ausência do treinador Julian Nagelsmann da partida.

Já o impronunciável Süddeutsche Zeitung é mais comedido e lança o encontro da Luz com um simples - "Sané abre caminho para a vitória". Na crónica de jogo o craque do Bayern é visto como um dos melhores elementos em campo e a vitória germânica como algo natural.

O diário Welt não tem por hábito criar uma notícia sobre os encontros, mas coloca a ficha de jogo em destaque no site, ao passo que o Der Spiegel ilustra a peça com o inevitável Sané, usando como título - "Sané lidera o Bayern com dois golos na vitória sobre o Benfica."

Terminamos esta viagem com o Frankfurter Allgemeine, que prefere fazer as contas do Grupo E desta competição milionária. "Bayern deixa tudo mais claro", é o título da crónica, que arranca com destaque para os 9 pontos conquistados pelos bávaros, que são já meio caminho andado para a qualificação para a próxima fase.