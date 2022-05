Úmaro Embaló de saída do Benfica: «Completamente chutado e desprezado»

Úmaro Embaló está de saída do Benfica e o seu representante, Catió Baldé, diz ao nosso jornal que o clube o terá "chutado e desprezado". Lamentando a gestão do clube da Luz – e questionando-se, também, sobre transferências que estiveram prestes a acontecer mas que caíram - o representante do extremo revelou que Rui Pedro Braz lhe terá comunicado que o jovem "não faz parte dos planos do Benfica"."Na pessoa do diretor-geral Rui Pedro Braz, o Benfica comunicou-me que podia tratar já da vida de Úmaro Embaló", começa por dizer o agente do avançado, que esta temporada registou quatro golos e doze assistências em 30 jogos pelos 'bês'. "Foi-lhe alimentada a ilusão de um futuro risonho no Benfica. É lamentável a gestão feita no Benfica em relação ao Úmaro. Não compreendo e nem aceito como foi possível desvalorizar um activo que em 2016/17 foi vendido por 20 milhões de euros ao Leipzig de Alemanha, um negócio que não se concretizou e só os responsáveis do então que podem falar realmente sobre o que aconteceu. Depois, houve também o negócio falhado com o Southampton de Inglaterra, mais um mistério que só o Benfica e César Boaventura podem explicar. Um negócio falhado por exigências de César Boaventura (comissões absurdas), ele que nem era empresário de jogador. Negócio feito sem o meu conhecimento, que me foi omitido", prossegue Catió Baldé.O empresário lamenta ainda o tratamento que teve o seu jogador. "O Benfica nunca soube valorizar este atleta, considerado esta época um dos melhores jogadores da segunda liga e inclusive recendo o prémio de melhor jogador de dezembro e o golo mais bonito. Nunca teve uma oportunidade na equipa A. Enquanto vimos todos os dias e semanas internamente o forcing e apadrinhamento forçado de alguns jogadores. Dói e é revoltante o que se passou com o Úmaro. Não entendo e nem aceito explicações desonestas. O Úmaro merecia respeito e dignidade", reflete o representante do avançado, de 21 anos, sublinhando que crê que o seu jogador merecia uma oportunidade na primeira equipa: "Isto dá muito que pensar, vendo como as coisas são feitas, os critérios duvidosos… Como é que é possível o Úmaro não merecer nem uma oportunidade? Vimos a histeria à volta dos Campeões da Youth League e, de repente, os Úmaros passaram à história. O Úmaro no ano passado foi finalista vencido na Youth League. Para o ultimo jogo foram convocados alguns e o Úmaro voltou não merecer a última oportunidade. Em janeiro, o Basileia quis o Úmaro, apresentaram uma proposta de compra de passe 50% por 3,5 milhões de euros. Houve acordo para transferência e de repente o Benfica voltou atrás, alegando que queriam que o atleta ficasse porque acreditavam que ia ter oportunidade. Hoje é chutado e desprezado completamente no Benfica. O Úmaro Embaló ainda é jovem e mantém intactas as suas qualidades. Vai fazer a sua vida e acredito muito que ele vai dar a volta e ser jogador de topo. Estou desapontado e desiludido", rematou Catió Baldé.