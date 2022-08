Umaro Embaló: «Dizer adeus aos nossos não faz sentido, por isso…até já!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Umaro Embalo´ (@umaroembalo85)

Umaro Embaló foi esta quarta-feira confirmado como reforço do Fortuna Sittard e publicou uma mensagem nas redes sociais em jeito de despedida do Benfica."Oito anos não são oito dias! Quero agradecer a todos os colegas, treinadores e restantes elementos de staff que me acompanharam neste período fantástico ao serviço do SL Benfica, ajudando-me a crescer como homem e jogador. Serão sempre uma parte importantíssima do meu percurso no futebol e da minha história de vida. Levo também os adeptos deste grande clube no meu coração! Senti-me acarinhado desde o primeiro dia e não imaginam o que isso significa para um adolescente que deixou a família e veio à procura do sonho. Não tenho mesmo palavras para descrever a emoção que sinto pelas memórias maravilhosas que guardo de águia ao peito e me dão força para abraçar agora um novo desafio. Dizer adeus aos nossos não faz sentido, por isso…até já!", sublinhou o jogador que estava no Seixal desde 2016, mas que deixa o clube sem se estrear pela equipa principal.Embaló assinou um contrato válido até 2026, com o Benfica a reservar 50 por cento das mais-valias de uma transferência futura.