Umaro Embaló ruma ao Fortuna Sittard e rende 1 M€ ao Benfica

Umaro Embaló vai representar o Fortuna Sittard, atual último classificado da liga holandesa. A SAD do Benfica recebe uma verba a rondar 1 milhão de euros, conservando 50 por cento do passe, à imagem de outros negócios.O extremo, de 21 anos, estava no Benfica desde 2015/16 e tinha contrato até 2024. A saída de Embaló já estava prevista, como o nosso jornal adiantou na edição de 18 de junho, no âmbito de uma reestruturação do plantel da equpa B, pela qual marcou 4 golos e fez 12 assistências em 31 jogos a época passada.