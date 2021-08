Uruguaio Maximiliano Araújo apontado ao Benfica

O Benfica estará interessado na contratação de Maximiliano Araújo segundo documenta o portal italiano 'Tutto Mercato'. O ala-esquerdo dos mexicanos do Puebla que também pode jogar a avançado já principiou a temporada no país onde alinha desde 2019/20.





O jovem uruguaio, de 21 anos, é disputado por outros dois clubes, sendo que um deles, português, já tinha sido antecipado pela imprensa italiana há umas semanas: o FC Porto.Os ucraniano do Shakhtar Donetsk são o outro emblema de olho no futebolista formado no Montevideo Wanderers.Tal comojá escreveu, Wendell (Bayern Leverkusen) é a prioridade caso Alejandro Grimaldo deixe o clube neste defeso.