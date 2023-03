Uso de material pirotécnico por parte das claques origina multa de nove mil euros ao Benfica

O Benfica voltou a ser multado com uma pena pesada por parte do Conselho de Disciplina da FPF devido ao comportamento incorreto das claques. O comunicado divulgado esta quinta-feira mostra que as águias foram punidas em 8925 euros pelo uso de "engenhos explosivos ou pirotécnicos", no encontro com o V. Guimarães, do passado sábado.Desde o lançamento de potes de fumo, a petardos ou tochas incandescendentes, foram vários os episódios em que as claques afetas ao Benfica não cumpriram os regulamentos desportivos, o que motivou mais esta multa. Foram 16 os episódios em que foram arremessados materiais pirotécnicos, sempre no Topo Sul, mas dividido pelo Piso 0 e Piso 3. O facto de as claques das águias serem reincidentes neste tipo de situações levou ainda a um agravamento da pena.