Uso de pirotecnia em Vizela vale multa ao Benfica

O Conselho de Disciplina da FPF anunciou esta terça-feira que o Benfica terá de pagar uma multa de 1.910 euros por comportamento incorreto do público na deslocação a Vizela.



Na nota divulgada, é explicado que, já depois do apito final, os adeptos encarnados fizeram deflagrar um pote de fumo, sendo que, logo por altura do golo de Rafa (90’+8), dois petardos tinham sido rebentados. Os mesmos foram arremessados para a parte de trás da bancada, não tendo causado qualquer dano.



Ainda segundo o mapa de castigos, o Vizela foi multado em 408 euros por ter permitido a entrada dos artefactos pirotécnicos dos adeptos do Benfica no estádio.