Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vagner Mancini fala de um João Victor completo: «Vai jogar no alto nível da Europa» Treinador do América Mineiro, e ex-técnico do Corinthians, deixa rasgados elogios ao central que está na mira do Benfica





• Foto: Instagram Oficial do jogador