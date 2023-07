«Se me pedires isso estás a ir contra a minha natureza»: João Mário explica o que o diferencia de Neres

João Mário é o mais recente convidado do programa 'Futebol Arte', liderado pelo comentador e escritor Luís Freitas Lobo. O médio do Benfica recordou os primeiros tempos no futebol de formação, com especial destaque para a passagem pelo Vitória de Setúbal, sob o comando de José Couceiro, e a primeira vez que Jorge Jesus lhe pediu para deixar o corredor central e focar-se nas funções a partir da ala.





"Acho que cada vez mais o futebol é capacidade que tens para executar e prever os espaços. Obviamente que tens que ser bom tecnicamente, mas tens de saber liderar a equipa. A criatividade é a forma como consegues pensar e depois executar", começou por dizer o médio do Benfica, na 'Sport TV', antes de revelar o que lhe disse Roger Schmidt quando chegou para treinar os encarnados: "Quando ele [Schmidt] chegou, ouvi dizer que não podia jogar numa equipa que pressionava desta forma, bla bla bla. Ouvi isto em todo o lado e para mim esta ideia de jogo era perfeita.. Pressionar à frente é melhor. Para nós, para quem joga na frente, é melhor. Há uma preparação física para isso. É óbvio que não pede o mesmo que pede ao Neres. O mais surpreendente foi ele ter dito no início da época 'vais ser fundamental na minha ideia de jogo. Quero que sejas o meu 10'. Que era a posição do Rafa. Pensei 'vou experimentar, pode ser que corra bem'. Depois houve um clique na pré-temporada, 'se calhar podemos experimentar e trocar' e eu passo para a esquerda e ele [Rafa] ao meio. O Rafa sente-se mais confortável ali e eu também, para a equipa... Acredito sempre que posso fazê-lo. Com o passar dos anos vou passar mais para o centro, mas naquele momento fazia mais sentido ali", terminou.

A evolução do seu futebol dos sub-19 até agora

"Sempre fui um jogador mais cerebral, fui capitão nas seleções jovens também por isso. Era mais um '6' com bola. O meu conhecimento pelo jogo de agora é diferente do que eu tinha naquele tempo. Jogava muito como um '8', mas também como um '6'. Comecei a jogar como um '6' com o Sá Pinto, no Sporting. Eu achava que podia ser um bom '6', se jogasse no Barcelona daquele tempo naquele estilo de jogo, mas acreditava que talvez a nível sénior seria mais como um médio ofensivo."



Passgem pelo V. Setúbal, com José Couceiro

"O clique que eu faço do João Mário de formação para o futebol sénior foi ali, com um treinador muito bom para o meu crescimento tático e num clube fantástico para se jogar. Era uma equipa muito boa e com muitos jovens, que fez um campeonato ótimo. Jogávamos em 4-3-3 e conseguia chegar à área. Posso jogar a '6', mas não acho que seja aí que consiga tirar todas as minhas qualidades. Hoje em dia o futebol é muito mais que posse de bola. No Benfica jogamos com dois médios porque também privilegiamos muito a posse de bola."

Ainda te vês como um '8' ou já te vês mais como um médio-ofensivo?

"Atualmente vejo-me mais como um homem do último passe. A minha posição natural é mais um médio-ala. Considero-me mais um médio ofensivo do que um segundo avançado."



Jorge Jesus, o primeiro treinador a colocá-lo na ala

"Primeira vez a jogar na ala? Lembro-me. Na altura foi um choque, foi um jogo que joguei contra o V. Guimarães pelo Sporting, no primeiro ano de Jorge Jesus. Saiu o Carrillo e eu entrei, num esquema de 4-4-2. Era um terceiro médio, com o Ruiz na esquerda. Foi o momento que muda claramente o facto de eu deixar de ser um médio-centro e passar a ser mais um médio-ala. Quando te habituas a jogar tanto tempo por fora, tens de te adaptar outra vez para voltares a jogar em espaços mais reduzidos e centrais. Eu tento explorar, mas não sou um jogador de profundidade. Sou um jogador de espaços curtos. Não vou tirar proveito das minhas qualidades se tentar explorar sempre a profundidade. David Neres é um ala puro. A mim, se me pedires isso, é ir contra a minha natureza. Não tive nenhum treinador que me pedisse isso."



O perfil atual de jogador

"Hoje em dia sou muito mais próximo de um '10' moderno do que um '8' porque também jogo muito mais à frente. É injusto pedir a um médio, um Enzo por exemplo, para estar sempre em zonas de finalização. Porque se estás sempre dentro da área vais desequilibrar mais a equipa. Quando jogo nessa posição, centro-me mais em não desequilibrar a equipa porque se a equipa perde a bola fica muito descompensada. Fisicamente tens de ser mais um box-to-box, tens de ter uma cadência defensiva que, apesar de ter, não é o meu forte", disse.