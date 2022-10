Valdo e as recordações do Benfica e PSG: «Duas histórias de amor muito bonitas...»

Valdo, antigo internacional brasileiro e jogador de Benfica e PSG, marca presença no Parque dos Príncipes para assistir ao duelo entre águias e parisienses para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações à ELEVEN, o ex-médio ofensivo assumiu ter o coração dividido na noite de hoje.





"É difícil porque os dois grandes momentos da minha carreira foram no Benfica e no PSG. O Benfica é líder do campeonato português e vem a fazer uma campanha maravilhosa na Liga dos Campeões e um PSG com este plantel maravilhoso... é normal que uma pessoa fique dividido. É o coração e duas histórias de amor muito bonitas. Fico no meu 'cantinho', espero que tenhamos um grande espetáculo e que vença aquele que fizer por merecer", começou por dizer o antigo futebolista brasileiro, que recordou ainda o carinho que diariamente recebe por parte dos adeptos dos dois clubes.

"Fui muito bem recebido nos dois clubes, tanto no Benfica, aqueles que eu chamo de 'os meus adeptos', como no PSG. O Benfica tem história e é um gigante do futebol mundial, o PSG é um clube novo, com 52 anos. São como dois filhos para mim. Não podemos dizer que gostamos mais de um do que de outro. Tenho o maior amor, respeito e carinho, e a massa associativa do Benfica sabe isso. Tudo o que eu posso fazer pelo Benfica faço. E funciona da mesma forma com o PSG. Desde que tenhas respeito pelas camisolas que envergaste, as coisas acabam por fluir naturalmente."

Sobre a ausência de Messi, Valdo acredita que seja Neymar quem terá a função de pensar o jogo ofensivo do PSG. "São jogadores que enchem as medidas de qualquer treinador e de qualquer adepto, principalmente daqueles apaixonados pelo futebol. Tenho uma admiração muito grande pelo Marquinhos, não só pelo jogador que é, mas pelo homem que é. Devido à ausência do Messi, do génio, acredito que o Neymar vai ter mais a função de tentar levar [o jogo para a frente]. Vai ser um duelo maravilhoso. O Enzo vive um momento maravilhoso e tecnicamente está muito à frente dos outros. É inteligente e está um passo à frente dos outros. Vai ser um grande jogo e muitas vezes, neste tipo de jogos, as surpresas vêm de onde menos se espera e o herói improvável aparece", terminou.