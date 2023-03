Valdo: «Só uma hecatombe faria com que o Benfica não fosse campeão»

Valdo vê o Benfica com uma mão no título nacional em 2023. O antigo médio dos encarnados acredita que teria de acontecer algo muito estranho para que a equipa de Roger Schmidt não celebrasse o campeonato na presente temporada."Com o empate entre Sp. Braga e FC Porto, não digo que o título é do Benfica, mas só uma hecatombe faria com que não fosse campeão", vincou em declarações à Rádio Renascença, sobre os 10 pontos à 25ª jornada, sobre o 2º classificado, FC Porto.O ex-internacional brasileiro, campeão na Luz em duas ocasiões, abordou também o percurso na Liga dos Campeões. "O objetivo é sempre o campeonato nacional, que é muito importante para a gestão do Rui Costa. Na Liga dos Campeões teve a felicidade de ficar do lado menos forte. Acho que o Benfica tem as duas frentes nas suas mãos. Sem fazer muito barulho, vai mostrando a toda a Europa que o Benfica voltou a ser o grande Benfica", deu conta Valdo, de 59 anos.