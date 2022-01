Valentino Lázaro dá os parabéns a Lamela pelo prémio Puskás e atira: «Devo jogar golfe»

I must be playing golf congratz to Lamela tho — Valentino Lazaro (@valentinolazaro) January 17, 2022

Valentino Lázaro comentou no Twitter a publicação da FIFA que ontem anunciou o golo de Eric Lamela como vencedor do prémio Puskás.O jogador do Benfica também estava na corrida com um golo marcado ainda ao serviço do Borussia Monchengladbach, em dezembro de 2020, com um remate 'à escorpião'."Devo jogar golfe", escreveu em jeito de brincadeira o jogador do Benfica, felicitando depois o argentino do Sevilha, que marcou o golo vencedor ainda ao serviço do Tottenham. "Parabéns Lamela".