Valentino Lázaro: «Mal posso esperar pelo meu primeiro jogo no Estádio da Luz»

Valentino Lázaro deixou esta terça-feira uma mensagem nas suas redes sociais após ser oficializado no Benfica. O ala-direito assumiu ainda ser "uma honra enorme fazer parte deste grande clube a partir de hoje".





"Mal posso esperar pelo meu primeiro jogo no Estádio da Luz", admitiu. valentino na mensagem deixada aos adeptos prometeu ainda: "Dar o meu máximo para que possamos ter sucesso juntos".O jogador chega por empréstimo do Inter Milão com opção de compra.