Van Basten lança críticas a Roger Schmidt: «Olha demasiado para o físico»

Roger Schmidt, nome apontado para liderar o Benfica na próxima época, foi alvo de críticas por parte de Marco Van Basten, depois do empate do PSV a três golos com o Twente, que permitiu ao Ajax distanciar-se na liderança do campeonato holandês. Na opinião do antigo jogador, o treinador alemão dá demasiada importância ao aspeto físico, quando se devia focar mais em dar "confiança" aos jogadores."Olha demasiado para o físico. Também tens de dar confiança à equipa e aos jogadores. Se olhas apenas para o físico a todo o momento, bem... Pode haver alguma coisa uma vez, mas se tem uma pequena dúvida, deixa logo alguém bem no banco", atirou no programa Rondo, tendo explicado, depois, aquilo que considera ser a prática mais correta: "Quanto mais os jogadores jogarem juntos, melhor o trabalho de equipa funciona. Deve-se monitorizar isso no treino, mas se olhas apenas para os números. Está no PSV nas duas últimas épocas e existem muitos problemas físicos, então parece-me que é tudo um pouco demasiado exagerado".