Van Basten reprova escolha de Kökçü pelo Benfica: «Alemanha ou França seria mais lógico»

Ao contrário de Kenan Koçak, Marco van Basten, lenda do futebol holandês, pensa que Kökçü tomou uma decisão questionável e acredita que o médio tinha projetos melhores em cima da mesa. “A liga portuguesa é comparável à da Holanda. É um pouco mais física e os clubes de topo são ligeiramente mais fortes, mas o resto é comparável. Ele até deve estar feliz com a mudança, mas não é um grande passo em frente. Se fosse para a Alemanha ou França seria mais lógico”, argumentou o antigo internacional holandês durante um programa na plataforma ‘Ziggo Sport’, depois de Wim Kieft, outro antigo jogador holandês, também já ter feito o mesmo reparo.

Por outro lado, Van Basten também critica a capacidade de negociação do Feyenoord, considerando que Kökçu vale mais do que os 25 milhões de euros, mais 5 M€ em variáveis, pagos pelo Benfica. Neste âmbito, o ex-avançado acredita que os clubes portugueses negoceiam melhor do que os holandeses.

"Foi vendido por um valor baixo", começou por dizer, exemplificando com as vendas de Ziyech (40 M€) e Frenkie de Jong (86 M€) por parte do Ajax. “Enquanto eles saíram por esses valores, o Benfica vendeu o João Félix por 120 M€. Aparentemente, os portugueses negoceiam muito melhor”, frisou.