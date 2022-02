Van der Sar e Rui Costa juntos à mesa e com direito a garrafa de vinho especial

Great to spend today's lunch in the company of our friends @SLBenfica and specially Rui Costa. We have fought many imported games on the pitch between clubs and country but this feels different. Hope everybody is having a great day in and around Lissabon. ??? pic.twitter.com/s8ipI4bHA1 — Edwin van der Sar (@vdsar1970) February 23, 2022

Edwin van der Sar, antigo guarda-redes e atual CEO do Ajax, saudou o reencontro com Rui Costa, partilhando mensagens nas redes sociais. Os dois dirigentes estiveram juntos no almoço que juntou as direções de Benfica e Ajax, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões."Obrigado, Rui Costa, pelo agradável almoço. Depois de tantos jogos em que nos defrontámos como jogadores, agora é um novo desafio como dirigentes. Estou ansioso pelo jogo da Liga dos Campeões, esta noite, com o Benfica", escreveu Van der Sar, no Instagram, sublinhando, no Twitter: "Foi ótimo passar um almoço na companhia dos nossos amigos do Benfica, em especial do Rui Costa."Na publicação, o antigo guardião holandês partilhou uma foto com Rui Costa, outra do seu prato e ainda uma oferta dos encarnados, com uma garrafa de Madeira D'Oliveiras Sercial, da colheita de 1969, ano em que os clubes se defrontaram pela primeira vez para as provas europeias . "Um ano especial para todos", escreveu Van der Sar, no Instagram.