«No Benfica também devem ter rido quando Ten Hag disse que a passagem foi injusta...»

Wilhelmus van Hanegem foi crítico quanto à eliminação do Ajax da Liga dos Campeões por parte do Benfica. O antigo internacional holandês troçou de Erik Ten Hag relativamente às palavras do técnico da formação de Amesterdão, que considerou a passagem das águias "injusta"."No Benfica eles provavelmente também se riram quando Ten Hag disse que a eliminação do Ajax foi tão injusta. Dois jogos, zero vitórias. Está dito! Sim, tudo bem, o Feyenoord também perdeu duas vezes com o Ajax. A esta equipa está a faltar alguma coisa", reiterou o técnico, já retirado do ativo, de 78 anos, numa opinião publicada no jornal 'Algemeen Dagblad'.