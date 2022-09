Varandas Fernandes: «Enquanto estive no Benfica nunca senti nem nunca vi qualquer irregularidade»

João Varandas Fernandes foi vice-presidente do Benfica entre 2012 e 2021, garantindo ter ajudado a "um trabalho magnífico" realizado nas direções de Luís Filipe Vieira. O médico ortopedista optou por "não continuar por opção própria" na Direção eleita com Rui Costa como presidente e foi confrontado com as suspeições de corrupção no futebol, negando que tenha existido algo desse tipo na Luz."Enquanto estive no Sport Lisboa e Benfica, nesses dez anos, nunca senti nem nunca vi qualquer irregularidade, qualquer gestão que fosse prejudicial ao clube. Os dirigentes, com o presidente à cabeça, a liderar, davam o seu melhor para que o Sport Lisboa e Benfica fosse cada vez melhor, cada vez mais vitorioso, tivesse cada vez mais saúde financeira, mais infraestruturas. A formação das camadas jovens era uma preocupação, achávamos que era importante para a continuidade do clube. Não nos podemos esquecer que o clube passou um momento grave no ano 2000 e que Luís Filipe Vieira libertou o clube desse problema, o clube recuperou, equilibrou-se, profissionalizou-se, modernizou-se. Portanto, nos dez anos em que lá estive, o que verifiquei foi um grande empenho de todos, quer dos dirigentes, quer do presidente. Nunca vi nada disso acaba de dizer", frisou em entrevista ao portal Sapo, dando conta de um Benfica com "saúde desportiva positiva" neste momento.O antigo dirigente das águias garantiu que irá aguardar pelo desfecho dos processos contra o clube da Luz."O futebol é uma atividade que gere muitas emoções e gere muito dinheiro. Por isso, à frente tem de ter pessoas de bom senso e que saibam fazer coisas. Nunca vi nada no Sport Lisboa e Benfica concretizado em actos condenatórios. Estou cá para ver o que vão dar os processos de que o Benfica foi alvo. Eu não estava na gestão desportiva, não estava na SAD, era vice-presidente do clube, não tinha a ver diretamente com os negócios do futebol", frisou Varandas Fernandes.