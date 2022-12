çSchmidt já tinha deixado claro na antevisão que não ia correr riscos com os jogadores que têm estado lesionados. A seguir ao jogo de ontem, o alemão revelou que Neres e João Mário "não estavam a cem por cento", daí não terem sido convocados. Mas não foram as únicas ausências no banco. Para além de Enzo e Otamendi, que disputam hoje a final do Mundial, João Victor, Rodrigo Pinho, Ristic, Gil Dias, André Almeida, Samuel Soares e Diego Moreira também ficaram de fora.Schmidt justificou ainda a utilização de António Silva e Gonçalo Ramos com a necessidade de ambos "voltarem a encontrar o ritmo no clube".