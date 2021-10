Vários internacionais de regresso aos treinos do Benfica

Jorge Jesus já contou esta quinta-feira com vários jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções. Vlachodimos, Svilar, Vertonghen, João Mário, Nemanja, Gonçalo Ramos e Yaremchuck participaram no treino de preparação para o jogo com o Trofense.





Lucas Veríssimo (Brasil), Otamendi (Argentina) e Darwin (Uruguai) ainda têm compromissos ao início da madrugada de sexta-feira, pelo que continuamO encontro com o Trofense, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para sábado às 20h15.