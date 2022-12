Vasco da Gama faz sondagem por Helton Leite

A Globo adianta que o Vasco da Gama terá sondado o Benfica no sentido de saber as eventuais condições para uma transferência de Helton Leite. De acordo com a emissora brasileira, a direção vascaína, por intermédio da 777 Partners - empresa que detém 70% da Sociedade Anónima do Futebol do clube - pediu informações aos encarnados sobre a situação do guardião. Ao que tudo indica, o Benfica estará disposto a negociar, mas ainda não terá apresentado uma resposta definitiva.O guardião de 32 anos tem contrato com o Benfica por mais duas temporadas e meia, até 2024/25, mas o facto de ser suplente habitual de Odysseas Vlachodimos poderá fazê-lo querer rumar a outras paragens para ter mais minutos de jogo. Esta temporada jogou apenas uma vez, no duelo com o Caldas, da Taça de Portugal.Quanto ao Vasco da Gama, em 2023 estará de regresso à Série A do Brasileirão, estando apostado, por isso, a investir forte para se cimentar entre a elite brasileira.