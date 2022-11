Vasco da Gama vem a Portugal para tentar levar Gilberto

De regresso à Série A do Brasileirão, o Vasco da Gama quer apostar forte na próxima temporada e, segundo o portal TNT Sports, um dos alvos para reforçar a equipa é o lateral benfiquista Gilberto. De acordo com a referida publicação, dirigentes do emblema carioca devem viajar para a Europa nos próximos dias, tendo como objetivo apresentar propostas oficiais ao Benfica pelo lateral, mas também por outros dois jogadores de outras equipas que não são referidos.Gilberto, refira-se, chegou a vestir a camisola do Vasco da Gama em 2017, na altura por empréstimo da Fiorentina. Atua no Benfica desde 2020, contando desde então com seis golos em 89 encontros.