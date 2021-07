Vasco Teixeira assina contrato profissional com o Benfica

O Benfica anunciou esta quarta-feira a assinatura do contrato profissional de Vasco Teixeira. O jogador de 16 anos veio do Sporting mas já está na terceira época ao serviço do clube encarnado.





Na época passada participou em sete jogos pelos Juvenis B no Torneio de Retoma Competitiva sub-19 da AFL.Vasco Teixeira já conta com três internacionalizações pela seleção nacional sub-15.