Um Benfica "ofensivo" em Paris, Messi vs Neres e os planos para Henrique Araújo: tudo o que foi dito por Roger Schmidt

Roger Schmidt deixou claro que o Benfica vai tentar jogar de forma "ofensiva" no Parque dos Príncipes, amanhã, diante do PSG (20h00) e não remeter-se apenas à defesa. Na BTV e na conferência de imprensa, o treinador encarnado diz que a receita será a do encontro na Luz.Sobre a ausência de Messi, lembrou que os franceses têm mais alternativas e que o próprio Benfica também não contará com o lesionado David Neres, que tem "uma pequena lesão muscular". A fechar, deixou claro que conta com Henrique Araújo, que foi convocado para esta partida: "É um grande jogador, um grande talento. Já mostrou na última temporada que pode ser opção para a equipa principal. Acreditamos muito nele e é por isso que está aqui connosco.""Penso que podemos esperar um grande jogo de futebol, agora o PSG tem a vantagem de jogar em casa. Queremos jogar para a frente, mostrar no relvado que acreditamos em nós e tentar ganhar o jogo ou conseguir um empate.""É claro que tentaremos jogar um futebol ofensivo, não estamos aqui para nos escondermos, queremos jogar um futebol atrativo. Vamos tentar fazer o mesmo que fizemos no último jogo. É óbvio que temos de estar preparados para sofrermos um pouco porque sabemos que eles vão tentar pressionar e ter a posse de bola.""Espero um jogo muito difícil, já foi um jogo muito intenso na última semana no nosso estádio. É uma equipa com muita qualidade individual. Amanhã eles terão a vantagem de jogar em casa, mas amanhã vamos tentar ter a mesma abordagem de bravura e tentar ganhar o jogo.""Espero que haja uma grande atmosfera no estádio. Não espero um mini-estádio da Luz, mas espero que os nossos adeptos estejam lá para nos apoiar, pois sabemos que não estaremos sozinhos em campo.""Infelizmente lesionou-se no último treino de ontem, com uma pequena lesão muscular e não está disponível para o jogo de amanhã.""É muito difícil vencermos, mas aprendemos que precisaremos de estar num nível muito alto e que os jogadores precisam de estar concentrados em cada momento do jogo. A chave será também acreditarmos muito em nós. Amanhã será um novo capítulo deste jogo, frente a um adversário muito forte que teremos certamente pela frente.""Seria uma abordagem errada se pensássemos dessa forma só porque um jogador não estará do outro lado. É um jogador especial, consegue mudar tudo de um momento para o outro. Mas existem outros jogadores do PSG que também têm essa capacidade. Também não vamos ter o Neres, que é um jogador muito importante para nós. O PSG tem uma qualidade de classe mundial.""Ele tem estado muito bem esta temporada, temos trabalhado sobre isso. Penso que o Henrique [Araújo] é um grande jogador, um grande talento. Já demonstrou isso mesmo no final da última temporada, que também pode estar no onze inicial do Benfica. O nosso objetivo comum é que ele evolua da melhor forma possível. Temos deixado que ele jogue na equipa B para ir somando minutos, mas estamos convencidos da qualidade que tem e acreditamos muito nele. E é por isso que está aqui connosco hoje e também é opção para amanhã, dependendo que iremos precisar amanhã durante o jogo. Mas ele é um grande jogador e estamos a contar com ele para esta temporada. Isso é muito claro."