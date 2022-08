Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Vejo Draxler mais como box-to-box de características ofensivas», descreve um profundo conhecedor do reforço do Benfica Alguém que acompanhou e analisou o perfil do Draxler durante algum tempo considera o alemão "uma mais-valia" para a equipa de Schmidt